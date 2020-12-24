ياس مارينا أبوظبي يستقبل العام الجديد بالألعاب النارية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - يستعد مرسى ياس مارينا، الوجهة المفضلة للترفيه في أبوظبي، للترحيب بالعام الجديد مع مجموعة متنوعة من العروض واحتفالات الألعاب النارية، التي ستضيء جزيرة ياس في 31 ديسمبر 2020.

وهذا العام، ستكون الاحتفالات مختلفة قليلاً، مع تطبيق إجراءات التباعد الجسدي.

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