الامارات | الطقس المتوقع غداً الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع غداً الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً ظهراً وتكون قوية أحياناً على البحر غرباً قد تكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 50 كم/س خاصة على البحر.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب الموج يصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند 22:48 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 17:01 والجزر الثاني عند الساعة 03:22.

أما في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما يحدث المد الأول عند 19:54 والمد الثاني عند الساعة 06:21 .. أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 13:08 والجزر الثاني عند الساعة 01:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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