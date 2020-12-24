الامارات | ضبط آسيويين أثناء محاولة سرقة دراجة هوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط آسيويين أثناء محاولة سرقة دراجة هوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاملين آسيويين شرعا في سرقة دراجة هوائية بكسر سلسلة حديدية مستخدمها في إغلاقها، لكن تدخل حارس أمن شجاع من الإمساك بهما برفقة زميل له، وتسليمهما إلى الشرطة.

وقال حارس الأمن في تحقيقات النيابة العامة إنه كان على رأس عمله برفقة زميله في العمل، وشاهد شخصين يرتديان الزي المميز لجالية آسيوية، ويحملان آلة قطع حديدية، ما أثار الريبة فيهما، خصوصاً وأنهما كان يحاولان التخفي وعدم لفت الأنظار إليهما، وذلك في حوالي الساعة الخامس والنصف من صباح يوم السادس من نوفمبر الماضي.

وأضاف أنه راقب المتهمين دون أن يشعرا به، وشاهدهما وهما يستخدمان المقص في قطع سلسلة مستخدمة في تثبيت دراجة هوائية، ثم سرقا الدراجة، لكنه لاحقهما مع زميل له واستطاعا الإمساك بهما وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليهما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news