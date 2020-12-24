بلدية الشارقة: تركيب 800 جهاز بتقنية اللمس خلال الربع الأول من العام القادم

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة أنها ستقوم بتركيب 800 جهاز لسداد رسوم المواقف العامة بتقنية اللمس والانتهاء منها خلال الربع الأول من العام القادم، استمراراً لجهودها في التحول الرقمي وتوفير الخدمات الرقمية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين وتتماشى مع خطط البلدية، وتساهم في عدد خيارات الدفع أمام الجمهور خلال سداد رسوم المواقف العامة والنظامية في مدينة الشارقة.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة أن تدشين 800 جهاز لسداد رسوم بتقنية اللمس هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويتماشى مع مركبات المسح الرقمي التي أطلقتها البلدية للتفتيش على المواقف العامة، حيث تقوم بقراءة لوحات المركبات التي قام أصحابها بسداد الرسوم باستخدام هذه الأجهزة. كما أن المرحلة الأولى من تدشين هذه الأجهزة والبالغ عددها 400 جهاز تغطي حالياً أكثر من 15 ألف موقف في مختلف مناطق مدينة الشارقة.