الامارات | رأس الخيمة: تمديد خصم المخالفات المرورية إلى 3 يناير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة: تمديد خصم المخالفات المرورية إلى 3 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تمديد مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% التي انتهت، أمس، إلى الثالث من يناير المقبل تزامناً مع حلول العام الميلادي الجديد، حيث مددت الشرطة المبادرة مرتين من أجل تمكين السائقين والمتعاملين من تسديد مخالفتهم واعطائهم وقتاً إضافياً لتسديدها والاستفادة من فترة الخصم.

وقالت شرطة رأس الخيمة، لـ"الإمارات اليوم"، إنها رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في تسديد المخالفات المرورية عبر التطبيقات الذكية والموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، مقارنة بتوجه عدد قليل من المتعاملين للمراكز الشرطية لتسديد مخالفاتهم، نظراً لقيامهم بمعاملات أخرى، ولفتت إلى أنه يوجد اهتمام كبير باستخدام التطبيقات الذكية والالكترونية لدفع المخالفات، الأمر الذي أسهم في تحقيق المبادرة واستفادة عدد كبير من المتعاملين من خصم المخالفات بنسبة 50%.

وأوضحت أن مبادرة خصم المخالفات تعكس حرص شرطة رأس الخيمة على النزول عند رغبة ومطالب المواطنين والمقيمين واعطاء المزيد من الوقت لأًصحاب المركبات المخالفة لتسديد قيمة المخالفات المسجلة بحقها، والاستفادة من نسبة الخصم المحددة، ولفتت إلى أنه يجب على ملاك وقائدي المركبات الاستفادة من الخصم والقيام بدفع المخالفات عبر التطبيقات الذكية، كما يجب التوجه إلى مركز خدمات المرور والترخيص أو مجمع حفظ المركبات الكائن في منطقة الساعدي في حال وجود قيد وحجز على المركبة المخالفة.

وأشارت إلى أنه يستثنى من خصم المخالفات أربع مخالفات مرورية خطرة، وهي: مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، ومخالفة قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة قائدها والآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، ومخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، ومخالفة الهروب من شرطي المرور.

ولفتت إلى أنه يجب على جميع الاستفادة من مدة المهلة المحددة لخصم المخالفات المرورية، والاسراع إلى تسوية أوضاعهم المرورية بصورة قانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكل أفراد المجتمع، والإسهام في انجاح مساعي شرطة رأس الخيمة الدائمة والمستمرة في إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز تحسين جودة الحياة بغرض تحقيق الأمن والأمان وحفظ سلامة وممتلكات أفراد المجتمع.

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