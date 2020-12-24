سفير الدولة ووزير الداخلية الباكستاني يبحثان العلاقات الثنائية

سيف اليزيد - إسلام آباد (وام ) - بحث حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، مع معالي شيخ رشيد أحمد وزير الداخلية الباكستاني العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في عدة مجالات، وتطويرها لتتسق مع توجيهات قيادتي البلدين، بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الزعابي - خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة إسلام آباد - على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. وثمن دور الجالية الباكستانية الكبير الذي تقوم به في نهضة دولة الإمارات، ومساهمتهم الفاعلة في نمو وازدهار الدولة، والذي يعكس مدى الترابط والتلاحم بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات مؤقتة بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19».

من جهته، أكد معاليه أن جمهورية باكستان الإسلامية ودولة الإمارات تربطهما علاقات طويلة الأمد، وتواصلان جهودهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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