ولي عهد عجمان يترأس اجتماع أمناء «خيرية حميد بن راشد»

سيف اليزيد - عجمان (وام)

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية موازنة عام 2021 للمؤسسة، كما تم اعتماد الكشف الخاص بمكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لبناء وتأثيث مساكن جديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة عن بُعد، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري، وحمد عبدالله تريم الشامسي، ومعالي أحمد إبراهيم الشامسي، والشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في مستهل الاجتماع بالحضور، وأشاد بجهودهم وحرصهم على تفعيل دورهم للارتقاء بالأسرة الإماراتية وتلبية احتياجاتها.

وأثنى سموه على جهود أسرة مؤسسة حميد بن راشد الخيرية وبرامجها المخصصة للأعمال الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر المعوزة والمستحقة، والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في إمارة عجمان، وما تقوم به المؤسسة من مبادرات على مدار العام. واطلع سموه وأعضاء المجلس على أهم الخطط وبرامج ونسب إنجاز المشاريع التي تنفذها المؤسسة على أرض الواقع.

وقدمت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام المؤسسة، عرضاً للموازنة التقديرية لعام 2021، وناقش الاجتماع السياسات الخاصة بالمساعدات من حيث الأهداف والفئات المستهدفة والمجالات والتكلفة، إضافة إلى عرض السياسات الخاصة بالمساعدات.

ودعا المجتمعون لضرورة التنسيق مع مؤسسة عقار بخصوص تخفيض الإيجار حتى يتسنى تأجير كافة الوحدات السكنية الخاصة بالمؤسسة، أما بخصوص مبلغ الأمانات الخاص ببناء المساجد، تقرر تخصيص نسبة إدارية بالتنسيق مع هيئة الأوقاف.