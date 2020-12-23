«أبوظبي للإدارة» تحصل على الاعتماد الأكاديمي من «خريجي الأعمال»

سيف اليزيد - أبوظبي (وام) - حققت كلية أبوظبي للإدارة - إحدى المؤسسات العلمية التابعة لغرفة أبوظبي - إنجازاً كبيراً بحصولها على الاعتماد الأكاديمي من «جمعية خريجي الأعمال» - BGA - لمدة ثلاث سنوات كاملة لتبلغ الكلية بهذا الإنجاز مرحلة متقدمة في مسيرتها للحصول على الاعتراف الدولي، وبما يتيح لها الارتقاء في العديد من مجالات التطوير والابتكار الأكاديمي على كافة المستويات.

وعبر محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي عن بهذا الإنجاز، مشيراً إلى ان هذا الاعتماد المرموق يعكس فاعلية الجهود الدؤوبة التي نتبناها في سبيل رفد مجتمع الأعمال بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على ريادة المستقبل.

وقال إن هذا الإنجاز لم يكن وليد اللحظة، بل كان ثمرة الجهود المخلصة التي بذلتها كلية أبوظبي للإدارة منذ انطلاق مسيرتها لإثراء جودة المخرجات التعليمية من خلال تعزيز البحث العلمي، ودفع عجلة الابتكار الشامل مع اتباع أفضل الممارسات العالمية بهذا الصدد، بما يضمن إعداد جيل واعد طموح من رواد الأعمال قادر على دفع مسيرة البناء والتطور والتنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

ويعد هذا الاعتماد بمثابة نقطة الانطلاق النهائية نحو الاعتماد الدائم لكلية أبوظبي للإدارة من قبل جمعية خريجي الأعمال.

وتعد «جمعية خريجي الأعمال» - BGA - إحدى أكبر المؤسسات الدولية في مجال الاعتماد الدولي والمعترف بها عالميا وتقوم بضمان الجودة وفقا للمعايير الدولية اللازم توافرها في الجهات المانحة لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال على الصعيد الدولي وفقاً لمعايير وضعتها وطورتها منذ نشأتها في عام 1967، وكذلك تقوم بدور بارز في توفير مناخ إيجابي يسمح للدارسين ضمان حق التعلم مدى الحياة.



