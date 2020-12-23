الامارات | أوائل الحاصلين على لقاح فايزر: نسعى لعودة الحياة لطبيعتها

شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الحاصلين على لقاح فايزر: نسعى لعودة الحياة لطبيعتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الصحة في دبي، حملة التطعيم باللقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لـ(كوفيد-19)، وذلك بالتنسيق مع كل من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.

وقد أعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتسجيله من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات.

وتستهدف «صحة دبي» ضمن خطتها، أربع فئات رئيسة للتطعيم، تضم الفئة الأولى، كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية تشمل خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى، بينما تُعنى الفئة الرابعة بكل من يرغب في تلقّي اللقاح.

وقال علي سالم العديدي (84عاماً) من أول الحاصلين على اللقاح: إن «الإمارات قدمت للعالم نموذجاً في رعاية كبار المواطنين، بإدراجهم ضمن الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح»، مؤكداً أن ثقته في قرارات وتوجهات الحكومة دفعته إلى أن يكون من ضمن أوائل المتطوعين للحصول على اللقاح.

ودعا العريف بـ«شرطة دبي» عادل شكرالله، أحد أوائل الحاصلين على اللقاح الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح لتعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مؤكداً أن سيؤدي دوره لحث أفراد عائلته وأصدقائه للإسراع في الحصول على اللقاح، للحصول على مناعة قوية ضد فيروس كورونا»، موجهاً الشكر إلى حكومة دبي لسرعة توفير اللقاح، وجعله في متناول الجميع وفق إجراءات سهلة وسلسة، بالمجان.

من جانبها، قالت فني طب الطوارئ بإسعاف دبي، إحدى أوائل الحاصلات على لقاح فايزر، شماء راشد: إن «اللقاح الذي وفرته الحكومة يشكل جبهة حماية لخط الدفاع الأول، والمجتمع من مخاطر (كوفيد-19) على الجميع الإقبال عليه دون تردد، ليصبح المجتمع محصناً ضد الفيروس الذي أرق العالم كله».

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