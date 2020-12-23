دبي تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح «فايزر- بيونتك»

سيف اليزيد - بدأت هيئة الصحة في دبي، بالتنسيق مع كل من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، حملة التطعيم في دبي بلقاح «فايزر- بيونتك» المضاد لمرض كوفيد-19.

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على «تويتر»، عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن «الحملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد- 19 بلقاح فايزر في دبي، اعتباراً من اليوم الأربعاء (23 ديسمبر)».

وأوضح الحساب لأنه «يمكن التسجيل والحجز لأخذ اللقاح عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي، أو من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة عبر الرقم 800342».

وقال الحساب إن «الحملة تستهدف في مراحلها الأولى كبار السن والحالات المرضية المزمنة، وأصحاب الهمم، وخط الدفاع الأول، والعاملين في المهن الحيوية».





وأضاف الحساب أن "الدفعة الأولى من الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر في دبي تشمل علي سالم علي العديدي، من كبار المواطنين، وشماء سيف راشد العليلي، من إسعاف دبي، والممرضة في هيئة الصحة في دبي أشا سوسن فيليب، وعادل حسن شكرالله عبدالله من شرطة دبي، وآصف خان فضل سبحان، سائق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

