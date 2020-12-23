الامارات | راعي إبل يسرق ناقة كفيله ويحاول بيعها

شكرا لقرائتكم خبر عن راعي إبل يسرق ناقة كفيله ويحاول بيعها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ثلاثة أشهر، يليها الإبعاد وغرامة 10 آلاف درهم بحق راعي إبل آسيوي، بتهمة سرقة ناقة من عزبة كفيله تقدّر قيمتها بنحو 10 آلاف درهم، وحاول بيعها في سوق الجمال بدبي.

وقال المجني عليه موظف إماراتي (40 عاماً)، إنه اكتشف اختفاء إحدى النياق من عزبته في منطقة لهباب، ولم يقتنع باحتمال هروبها، واشتبه في تعرّضها للسرقة، فتواصل مع عدد من الأشخاص في سوق الجمال بمنطقة المرموم، وبعض سائقي نقل الجمال، وانتهت تحرياته إلى أن الناقة موجودة في السوق بالفعل، وأن راعيه يعرضها للبيع، فأبلغ الشرطة التي توجهت مباشرة إلى هناك، وألقت القبض على المتهم متلبساً بجريمته.

من جهته، أقر المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه خطط لسرقة الناقة وتحيّن الفرصة المناسبة ونفّذ جريمته، ونقلها إلى السوق لبيعها، ولكن تدارك مخدومه اختفاءها واستطاع التوصل إلى مكانه وإبلاغ الشرطة والقبض عليه، ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهمة ارتكاب جناية السرقة.

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