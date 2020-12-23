الامارات | إعلان أسماء الفائزين بالدورة 19 لـ«جائزة الصحافة العربية»

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين بالدورة 19 لـ«جائزة الصحافة العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية أسماء الفائزين بدورتها الـ 19 التي تجري هذا العام عن بعد:

وجاء توزيع الجوائز على النحو التالي:

فريق عمل صحيفة "الخليج" الإماراتية يحصد جائزة الصحافة العربية عن فئة "الصحافة الاقتصادية"، وذلك عن عمل حمل عنوان "ماذا يريد القطاع الخاص؟".

الصحافي جمال جوهر، من صحيفة "الشرق الأوسط" يفوز بجائزة الصحافة العربية ضمن فئة "الصحافة الاستقصائية"، عن عمل بعنوان "المهاجرون غير النظاميين.. ورقة المقاتلين في حرب طرابلس.

الصحافي محمد منصور، من صحيفة "الرؤية" الإماراتية يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة "الحوار الصحافي"، عن عمل نُشر تحت عنوان "علماء يرسمون ملامح العالم في 2050".

الصحافي طارق الطاهر، من مجلة "أخبار الأدب" المصرية يفوز ببجائزة الصحافة العربية عن فئة "الصحافة الثقافية"، وذلك عن موضوع عنوانه "نجيب محفوظ... الرقيب الصارم".

الصحافي معتز الشامي من صحيفة "الاتحاد" الإماراتية يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة "الصحافة الرياضية"، وذلك عن عمل نُشر تحت عنوان "كأس آسيا ولدت ميتة في هونج كونج وتعود للحياة من الإمارات.

المصوّر صابر نور الدين، من الوكالة الأوروبية للصور الصحافية يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة "أفضل صورة صحافية"، حيث فاز عن صورة معبرة لطفلتين وقد حاصرهما الدمار جراء غارة على منطقتهما السكنية.

فاز بجائزة الصحافة العربية "فئة الشباب"، كلٌ من: سمر صالح، من صحيفة الوطن المصرية، وعبد الصمد ادنيدن، من صحيفة بيان اليوم المغربية، وأحمد عاطف، من صحيفة الدستور المصرية.

صحيفة "اليوم السابع" المصرية تفوز عن فئة "الصحافة الذكية"، التي تُمنح سنوياً لأكثر المؤسسات تطوراً على صعيد التقنية وآليات العمل الصحافي وإنتاج المحتوى الرقمي على مستوى الوطن العربي.

محمد أمين المصري من صحيفة الأهرام المصرية، يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة "الصحافة السياسية" عن عمل حمل عنوان "سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانليالكاتب عثمان ميرغني، أحد رموز الكتابة الصحافية في العالم العربي يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة "العمود الصحافي".

الإعلامية نايلة تويني، رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية تفوز بجائزة "شخصية العام الإعلامية" تقديراً لجهودها في دعم مسيرة الصحافة اللبنانية وإثراء المشهد الإعلامي العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news