الامارات | بالفيديو.. الداخلية تحبط عصابة لبيع المخدرات وتقطع أذرعها المالية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الداخلية تحبط عصابة لبيع المخدرات وتقطع أذرعها المالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب وبيع المخدرات في الدولة استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بيع المخدرات والترويج لها وتم قطع الأذرع المالية المرتبطة بها، وذلك كما نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وتم إلقاء القبض على 59 متهماً من عناصر تلك الشبكة (54 متهم من جنسيات أجنبية و 5 من جنسيات عربية) حيث يتم إدارة الشبكة وتوجيهها من إحدى دول إنتاج المخدرات ، ويقوم تجار المخدرات في تلك الدولة بإرسال رسائل نصية وصوتية مرفقة بصور لأنواع مختلفة من المخدرات وعرضها على مختلف شرائح المجتمع بشكل عشوائي مقابل مبالغ مالية يتم إيداعها في حساباتهم المصرفية، ومن بين أولئك المتهمين تورط 33 متهما منهم في وضع المخدرات في أماكن عامة مختلفة وإرسال مواقعها إلى التجار في دول انتاج المخدرات وبدورهم يقومون ببيعها على المتعاطين ، بينما تورط بقية المتهمين الـ26 الآخرين في تحصيل وجمع عوائد المخدرات بعد إيداعها من قبل المتعاطين.

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