شرطة أبوظبي تحذر من الابتزاز الإلكتروني

سيف اليزيد - حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من الوثوق بأشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة والحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم والوثوق بهم أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.

وشددت على عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاتتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية والاستيلاء عليها واستخدامها من قبل ضعاف النفوس لابتزاز أصحابها.

وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو إحدى صور الجريمة الإلكترونية التي تقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية، للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.

وحثت أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم لعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين ومدى خطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.

وأكدت أهمية دور الإعلام في توعية الشباب والشابات، بعدم نشر صورهم العائلية الخاصة، أو مقاطع الفيديو في حسابات التواصل الاجتماعي، أو حفظها في أجهزتهم الذكية، حيث يمكن اختراقها.

وحثت في حالة التعرض لحالات الابتزاز الإلكتروني على ضرورة عدم الخضوع للمبتزين، وعدم الاستجابة لطلباتهم أو إرسال أية مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والتواصل بشكل سريع مع خدمة «أمان» التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة على الرقم المجاني 8002626 /AMAN2626/ أو بوساطة الرسائل النصية /2828/ أو عبر البريد الإلكتروني /[email protected]/ أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.



