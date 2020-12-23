عمار النعيمي يطلع على نتائج تحدي عرض بيانات عجمان

سيف اليزيد - عجمان (وام)

هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، دائرة عجمان الرقمية على إنجازها المتميز لاستقطاب نخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في «تحدي عرض بيانات عجمان» المعني بتصميم عروض مرئية مبتكرة تحمل الفائدة لأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على نتائج تحدي عرض بيانات عجمان، الذي انطلق في 11 نوفمبر الماضي، بهدف تشجيع المصممين والمبدعين على استثمار مشروع البيانات المفتوحة الذي يضم 550 مجموعة بيانات، وقد بلغ عدد المشاركات في التحدي 50 مشاركاً من 11 دولة توزعت بين مشاركات فردية وأخرى باسم الفريق.

وفازت المشتركة فاطمة صالح من اليمن بالمركز الأول، فيما فاز استديو «سنس» من الهند بالمركز الثاني، وحصلت المتسابقة هاجر الشيلالي من اليمن على المركز الثالث. وهنأ سموه الفائزين على جهودهم والمشاركة في مسابقة «تحدي عرض بيانات عحمان»، مؤكداً أن هذا يدل على قدرة المشاركين المبدعين من مختلف أنحاء العالم على تجسيد وتقديم أفكار وتصاميم متميزة.

من جانبها، قالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: إن نجاح تحدي عرض بيانات عجمان بعد أن استقطب نخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم يعد إنجازاً كبيراً نفخر به وبالنتائج التي تم تحقيقها، وبالإقبال الذي شهدته المسابقة. وأضافت: لمسنا في كل مادة تم تقديمها فكرة مختلفة وأسلوباً جديداً وشغفاً للفوز، متوجهة بالشكر إلى لجنة التحكيم على ما قدمته من وقت ثمين ومتابعة حثيثة لكي تكون النتائج منصفة ومرضية للجميع.

وأكدت أن الهدف من أي تحدٍ ليس الفوز فقط بل هناك غايات أسمى، نسعى جميعاً إلى تحقيقها خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بمجتمع دولة الإمارات، الذي يستحق منا أن نسخر إبداعنا ومواهبنا وطاقاتنا لخدمته في كل وقت.. وقالت: إن دائرة عجمان الرقمية ستعمل على وضع استراتيجية شاملة لمجموعة من المسابقات والتحديات عام 2021 بينها «تحدي عرض بيانات عجمان الثاني».

وضمت لجنة تحكيم المسابقة في عضويتها كل من المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب وإبراهيم البدوي مؤسس «gov 1»، ونكيتا ركوتينمؤسس «Interacta».

وأوضحت لجنة التحكيم أن المعايير التي تم اعتمادها في التقييم تتمثل في وضوح المادة ودقتها على أن تكون ذات مغزى أولاً، وأن تستخدم السرد المقنع والإبداعي ثانياً، وأن تجسد الجمال والتوازن والأصالة البصرية، وأن تشجع الجمهور على اتخاذ إجراء أو معرفة معلومة جديدة عن الإمارة.