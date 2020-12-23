هزاع بن زايد: قيم «الأخوة الإنسانية» من الإمارات إلى العالم

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة الرابع من فبراير يوماً عالمياً للأخوّة الإنسانية، إننا نفخر بانتشار قيم وثيقة الأخوة الإنسانية من الإمارات إلى العالم.

وأضاف سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «اليوم العالمي للأخوّة الإنسانية ثمرة طيبة من ثمار وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها، بحضور الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، وقداسة البابا فرنسيس، في أبوظبي في 4 فبراير الماضي، واليوم نفخر بانتشار قيم الوثيقة من الإمارات إلى العالم».