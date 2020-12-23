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خالد بن محمد بن زايد يستقبل وصي عرش «باهانج الماليزية»

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سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، صاحب السمو الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، وسمو الأمير أمير ناصر إبراهيم ابن سلطان ولاية باهانج الماليزية.
وبحث سموه مع الأميرين الضيفين، خلال اللقاء، علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.
حضر اللقاء محمد طارد بن سفيان، سفير ماليزيا لدى الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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