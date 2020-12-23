الامارات | «خليفة الإنسانية» تشيّد مستشفى محمد بن زايد آل نهيان في كازاخستان

شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة الإنسانية» تشيّد مستشفى محمد بن زايد آل نهيان في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وقّعت المؤسسة اتفاقية مع حكومة إقليم تركستان في جمهورية كازاخستان لبناء مستشفى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مدينة تركستان، على مساحة 3.5 هكتارات، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات وكازاخستان.

وقّع الاتفاقية المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، وحاكم إقليم تركستان شوكييف أوميرزاك إستايولي، وذلك بحضور نائب حاكم إقليم تركستان ارمان سابيتوف، وسفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة ماديار مينيليكوف، والمدير الطبي بإقليم تركستان مارات باشيموف.

وقال محمد حاجي الخوري إن «المشروع يأتي استمراراً للدعم الإماراتي للدول الصديقة والشقيقة، وضمن التزام المؤسسة الإنساني واستراتيجيتها العامة التي تُعنى بالصحة والتعليم محلياً وإقليمياً ودولياً، ويؤكد على النهج الإنساني للإمارات وقيادتها في ترسيخ العمل الإنساني، وتحويله إلى عمل تنموي مستدام، تستفيد منه الدول والمجتمعات».

من جهته، شكر حاكم إقليم تركستان، شوكييف أوميرزاك إستايولي، دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على الدعم المستمر، وعلى هذه المبادرة الإنسانية الكريمة، وسرعة التوجيه والاستجابة من قبل قيادة الإمارات للبدء في تنفيذ مستشفى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كازاخستان، ما يدل على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، ويعزز العمل المشترك بين المؤسسات الإنسانية والصحية بين البلدين.

يشار إلى أن المستشفى، الذي تم الشروع في أعمال التصميم المبدئي له، سيقام ضمن المنطقة الإدارية الجديدة التي تقوم بتطويرها حكومة إقليم تركستان، ليكون بجانب المستشفى العام المركزي، ومستشفى آخر تخصصي للأطفال.

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