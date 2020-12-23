الامارات | 10 آلاف مستفيد من «الحجز الذكي للمركبات» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مستفيد من «الحجز الذكي للمركبات» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد 10 آلاف و402 متعاملين من خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها، بدلاً من حجزها في ساحة الحجز، وذلك بدءاً من تطبيق الخدمة الذكية لحجز المركبات (مايو 2019)، في إطار جهود شرطة أبوظبي للارتقاء بخدمات المتعاملين.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى الاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر الموقع الإلكتروني، التي تتيح لهم حجز مركباتهم في منازلهم أو اختيار المكان المناسب لهم، وتحت مسؤوليتهم في أي مكان بالدولة، ما يسمح لهم بالعناية بالمركبة، وتشغليها لضمان سلامتها من أضرار التوقف الطويل، ويمكن استخدام المركبة في الحالات الطارئة بعد الحصول على موافقة رسمية، حيث تتم مراقبتها في مركز القيادة والتحكم عند تحركها لأي موقع.

وأكدت أن خدمة الحجز الذكي للمركبات متوافرة في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات في مدينة أبوظبي، والمناطق الخارجية، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، مقابل 15 درهماً عن كل يوم حجز، ويمكن التقديم على الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، وكذلك إمكانية طلب الخدمة المميزة التي يتم فيها زيارة الفني المختص إلى موقع المتعامل المراد حجز المركبة فيه، مقابل رسوم إضافية للخدمة المميزة. ويعتمد جهاز الحجز الذكي في عمله على تقنية متطورة مرتبطة إلكترونياً مع غرفة المراقبة، لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات، وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة. وتشمل الخدمة الذكية جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات، ومعظم المخالفات المرورية متاحة كذلك للاستفادة منها عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات.

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