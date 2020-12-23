الامارات | بن شعفار يدعم «إسعاف دبي» بمركبة متطورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بن شعفار يدعم «إسعاف دبي» بمركبة متطورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي أحمد بن شعفار، لدى زيارة له إلى المؤسسة، الأسبوع الماضي، قدم خلالها مركبة متطورة دعماً للمؤسسة، لتضاف إلى خدماتها التخصصية.

واطَّلع بن شعفار على أفضل ممارسات وتجارب وخبرات المؤسسة.

وأشاد بمستوى الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، كما أثنى على جهود الأطباء وفنيي الطب الطارئ والمسعفين، الذين يتقدمون الصفوف لوقاية المجتمع وتأمينه ضد الأمراض السارية والأوبئة.

وثمن بن شعفار ما تُقدِّمه المؤسسة من خدمات متخصصة، وما تتمتع به من مكانة دولية، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي لعبته ومازالت في التصدي لجائحة «كوفيد-19».

كما شاهد عرضاً وثائقياً عن إنجازات المؤسسة، والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وشاهد المركبات والآليات الحديثة التي تباشر بها أعمالها، والأجهزة المتطورة التي تستخدمها.

واطلع على آلية العمل الإسعافي، واستمع لشرح حول عمل مركبات الإسعاف التخصصية، مثل: وحدات الأمومة والطفولة، وأطول إسعاف في العالم (المستشفى الميداني)، ووحدات مكافحة العدوى، والمستجيب النسائي، والعناية المركزة، وطبيب الطوارئ، والآليات الكهربائية الصديقة للبيئة.

• بن شعفار شاهد عرضاً وثائقياً عن إنجازات المؤسسة، والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

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