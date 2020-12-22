الامارات | دبي تتسلم أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلمت دبي دبي أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد وتم نقل الشحنة من بروكسل إلى دبي جواً من خلال رحلة للإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات.

وتم تخزين الشحنة في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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