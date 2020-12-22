«الصحة» تعلن عن التسجيل الطارئ للقاح «فايزر- بيونتك»

سيف اليزيد - في إطار جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من جائحة «كوفيد- 19» في الدولة، ولتوفير كافة السبل الآمنة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، ودعماً لمنظومة القطاع الصحي، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح ضد فيروس «كوفيد -19» في الدولة الخاص بشركتي «فايزر» و«بيونتك» وهو ثاني لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة، لتصبح ضمن أوائل دول العالم التي تسجل وتعتمد اللقاح.

جاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة «فايزر» للموافقة على التسجيل الطارئ للقاح، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح، بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، حيث أظهرت نتائج التقييم أن اللقاح آمن وفعال، واجتاز مراحل الاختبار بفاعلية حسب التقارير الصادرة عن هيئة الدواء والغذاء الأميركية FDA.

صرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، حيث أشار إلى أن الترخيص جاء بعد تقديم شركة «فايزر» لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة، وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام.

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