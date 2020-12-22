"إدارة الأزمات والكوارث بدبي": بدء حملة تطعيم مجانية ضد كورونا الأربعاء

سيف اليزيد - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد مرض كوفيد – 19 باستخدام لقاح "فايزر" في دبي.

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على موقع "تويتر"، أن الحملة ستبدأ "اعتباراً من يوم الأربعاء".

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