الامارات | دبي تطلق حملة واسعة ومجانية للتطعيم بلقاح "فايزر" ضد كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد ضد كوفيد – 19 بلقاح "فايزر" في دبي اعتباراً من يوم الأربعاء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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