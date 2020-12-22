الامارات | طرق دبي وإعمار للترفيه يوقّعان اتفاقية لإصدار مميز من بطاقة نول بعلامة تجارية مشتركة

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي وإعمار للترفيه يوقّعان اتفاقية لإصدار مميز من بطاقة نول بعلامة تجارية مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن تعاونها مع إعمار للترفيه لإصدار نسخة مميزة من بطاقة نول ذات علامة تجارية مشتركة للطرفين تمكّن حامليها من الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 40% لدى مجموعة من أشهر الأماكن استقطاباً للزوار في دبي والتابعة لشركة إعمار للترفيه. جاء ذلك لدى الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في 30 يوليو 2020 في هذا الخصوص.

وبموجب هذا التعاون طويل الأجل يمكن لحاملي بطاقات نول الجديدة ذات العلامة التجارية المشتركة الاستفادة من خصومات وعروض ترويجية استثنائية في كل من دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، إي كارت زعبيل، كيدزانيا، مدينة الألعاب الافتراضية (في آر بارك)، حلبة دبي للتزلج، ريل سينما، وديغ إت، كما يمكنهم الاستفادة من خصومات وعروض خاصة في "قمّة البرج،برج خليفة".

ويمكن لحاملي البطاقة الجديدة هذه الاستفادة من خصومات في جميع كاونترات تذاكر دخول الأماكن الأكثر شعبية لدى إعمار للترفيه، علماً أن فئة الخصم المعروضة على حاملي تلك البطاقات تعدّ أعلى خصم من نوعه متاح حالياً، باستثناء فئات الحملات الترويجية الخاصة، وكل ذلك مقابل بطاقة قيمتها 55 درهماً فقط مشحونة برصيد 19 درهماً، وإجمالاً ستوفر بطاقة نول ذات العلامة التجارية المشتركة لحاملها أكثر من 6000 درهم على مدى ثلاث سنوات.

وقّع مذكرة التفاهم نيابة عن هيئة الطرق والمواصلات محمد يوسف المضرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، الذي أثنى على هذا التعاون معتبراً إيّاه خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مرموقة على المستوى الوطني مثل هيئة الطرق والمواصلات وإعمار للترفيه، وأكد أن هذه الخطوة ستدعم بلا شك جهود هيئة الطرق والمواصلات لتقديم خدمات عالية الجودة وبأسعار في متناول عامة الناس من أجل إسعادهم، ويشمل ذلك السكان والزوار والسياح، الذين يفدون إلى دبي من جميع أنحاء العالم.

وقال المضرب: "تسعى هيئة الطرق والمواصلات دائماً للارتقاء بمستوى استفادة عملائها ومستخدمي وسائل المواصلات العامة من خدماتها، ونحن فخورون بهذه الشراكة مع إعمار للترفيه ونعتبرها علامة بارزة أخرى في جهود هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق سعادة المتعاملين."

وأشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى لتجسيد "استراتيجية نول الرقمية" والهادفة لوضع خارطة الطريق المستقبلية لتطوير عمليات الدفع في وسائل النقل العام في امارة دبي، إضافة الى تعزيز وتطوير العلامة التجارية لنول لتصبح وسيلة الدفع الرقمية الرائدة المعتمدة في الدولة، وبطاقات الدخول في المرافق العامة، وهي استراتيجية تنسجم مع رؤية حكومة دبي الرامية لجعل دبي أذكى مدينة في العالم معنية بتحقيق السعادة البشرية.

من جانبه قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية ش.م.ع في تعليق على توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الطرق والمواصلات: "يسرنا الدخول في تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات من خلال بطاقات نول ذات العلامة التجارية المشتركة. وتتماشى هذه الاتفاقية الجديدة مع التزام إعمار للترفيه الدائم بالبحث عن حلول وشراكات مبتكرة لتعزيز تجربة زوارنا وتزويد العملاء بأفضل قيمة مقابل ما يقدمونه من مال.

ومن خلال بطاقات نول ذات العلامة التجارية المشتركة مع هيئة الطرق والمواصلات سنتمكن من توسيع خدماتنا والوصول الى مجتمعات محلية أكثر، وأعداد أكبر من الزوار والمقيمين على حد سواء، الذين يمكنهم الآن الاستمتاع بعروض وصفقات مذهلة في أبرز وجهات الترفيه لدينا ".

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