الامارات | تفاصيل ...الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ...الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات وآخر مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية لاستعراض مستجدات الوضع الصحي في الدولة وإلقاء الضوء على الأرقام والإحصاءات التي تعدها الأجهزة الطبية المسؤولة عن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخلال الإحاطة كشف الدكتور عمر عبدالرحمن الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، اهمية الوعي الذاتي الذي يعد أهم سلاح لمواجهة الوباء. وأكد أن الوعي هو الذي يدفع الفرد منا إلى المسارعة في حماية نفسه وحماية أسرته وحماية جميع من يحب، الوعي هو الذي يدفع الفرد إلى الابتعاد عن مصادر العدوى وعدم الافتراض أن ما سيفعله لن يعرضه لفايروس لا يُرى بالعين المجردة ، واضاف أنه على المتواجدين خارج الدولة بضرورة الأخذ بكافة الاحتياطات والالتزام بالإجراءات الخاصة بالدول

وقال الحمادي انه منذ شهر مارس الماضي إلى الآن، رصد الباحثون حصول طفرات أدت لتغير في بنية الفيروس الجينية بصورة طفيفة وغير مؤثرة. و تحدث بعض العلماء عن مخاوف من تأثير للطفرات على هيكل السطح الخارجي للفايروس، مما أثار القلق حول إمكانية تسهيل هذه الطفرات لدخول الفايروس للخلية البشرية، واضاف قطاعنا الصحي قادر بفضل كوادره الطبية على التعامل بكفاءة مع أي تغييرات قد تطرأ، وتوفير أفضل أشكال الوقاية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمينز

وأكد الحمادي أن الأبحاث السريرية لم إلى قدرة الطفرات الجديدة من الفيروس على إفشال فعالية الاستجابة للقاحات، وأكد باحثون قبل ظهور الطفرة الجديدة أن مناعة الإنسان صارت تحارب النسخ المتحورة من الفيروس الأصلي بصورة أكثر فاعلية من قبل

واضاف ساعدت بعض الطفرات في فيروس كورونا المستجد على ظهور سلالة جديدة من الفيروس قادرة على الانتشار بصورة أسرع في بعض مناطق العالم، والموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل العلماء والجهات المختصة.

وقال إما أن تكون طفرات محايدة لا تحرك ساكناً ولا تُحدث أي تغيير، وهذا هو ما يحدث مع الغالبية العظمى من الطفرات التي تحدث في الفايروسات بشكل عام، وحدثت في فايروس #كورونا المستجد بشكل خاص

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