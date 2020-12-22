"العليا للأخوة الإنسانية" تشكر الإمارات على اعتماد 4 فبراير يوماً دولياً للأخوة الإنسانية

سيف اليزيد - وجهت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الشكر لدولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، على تبني ورعاية القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة باعتماد تاريخ توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير" يوما دوليا للأخوة الإنسانية".

وعبرت اللجنة، في بيان لها اليوم، عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره راعيا للأخوة الإنسانية، ودعمه الدائم لعمل اللجنة ومبادراتها، مؤكدة أن هذا القرار الذي سخرت الإمارات دبلوماسيتها لتحقيقه سيسجل في التاريخ الإنساني، ويجعل من الأخوة الإنسانية قضية دولية ومسؤولية عالمية، كما يحفز اللجنة العليا للأخوة الانسانية وكل محبي الخير على مواصلة الجهود والمبادرات من أجل تحقيق أهداف ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأوضحت اللجنة أن القرار هو ثمار جهود طويلة وتحركات دولية متواصلة كانت ترى في الأخوة الإنسانية سبيلًا لاستقرار العالم والقضاء على النزاعات والصراعات، ونشر قيم التعايش والتسامح، وهي المبادئ التي قامت عليها فكرة الأخوة الإنسانية، التي توجت بالوثيقة التاريخية للأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في فبراير من العام الماضي في أبوظبي.