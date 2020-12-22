خالد بن محمد بن زايد يستقبل وصي عرش ولاية باهانج الماليزية

سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، صاحب السمو الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، وسمو الأمير أمير ناصر إبراهيم ابن سلطان ولاية باهانج الماليزية.

وبحث سموه مع الأميرين الضيفين خلال اللقاء علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء سعادة محمد طارد بن سفيان سفير ماليزيا لدى الدولة.

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