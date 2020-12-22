الامارات | دفاع مدني عجمان يسيطر على حريق في مصنع للثلاجات

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني عجمان يسيطر على حريق في مصنع للثلاجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرح مدير إدارة المراكز في الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، العميد محمد علي جميرا بأن وحدات الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في مصنع للثلاجات وأجهزة التبريد ضمن المنطقة الصناعية الجديدة في الإمارة، محققة زمناً قياسياً في سرعة الاستجابة بالوصول للموقع خلال 5 دقائق فقط، ما حال دون احتراقه بالكامل.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في الموقع بدعم ومساندة من الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وتمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون احتراق المصنع كاملاً، مشيراً إلى أن المصنع كان مغلقاً، وأن نسبة الضرر بلغت 30‎%‎ فقط من محتوياته، دون وقوع أي اصابات أو وفيات جراء الحدث، كما تم إخلاء بنايتين سكنيتين مجاورتين لضمان سلامة السكان.

وأضاف العميد جميرا أن عمليات التبريد جارية، حالياً، في موقع الحريق مع بدء التحقيق والمعاينة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بالتعاون مع الشرطة.

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