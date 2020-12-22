الامارات | طلاب مواطنون من المدرسة الإماراتية يقضون إجازة الشتاء في تسويق الخضراوات

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مواطنون من المدرسة الإماراتية يقضون إجازة الشتاء في تسويق الخضراوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقضي ثلاثة طلاب مواطنين، من طلبة المدرسة الإماراتية، فترة إجازة الشتاء (إجازة الفصل الدراسي الأول) في العمل بتسويق المنتجات الزراعية، ضمن مبادرة "سوق المزارعين الإماراتيين" التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية والشباب ومكتب الأمن غذائي، أخيراً.

وقال الطلاب: محمد عمران العويس، وراشد عبدالعزيز العويس، وسلطان عمران العويس، لـ"الإمارات اليوم": "العمل في مجال التسويق يمنحنا التدريب والخبرة في مجال الأعمال، والثقة بالنفس من خلال التعامل مع الجمهور بشكل مباشر، إضافة إلى أنه يتيح لنا فرصة لقضاء إجازة الفصل الدراسي الأول، التي تمتد لثلاثة أسابيع في عمل مفيد، بدلاً من استنزاف الوقت في اللعب أو مشاهدة التلفاز".

واعتبر محمد عمران العويس، الطالب في الصف الـ12، أن المشاركة في المبادرة فرصة عظيمة لصقل خبراته في مجال التسويق، مضيفاً أنه بعد أشهر قليلة سيلتحق بالجامعة، التي ستكون بمثابة مرحلة التهيئة لسوق العمل الحقيقي، ومن ثم فإن بدء كسب خبرات الحياة حالياً يدعم المسيرة العملية بشكل أفضل.

وأشار إلى أنه يسوّق مع أخيه، سلطان عمران العويس، وابن عمه راشد عبدالعزيز العويس، وكلاهما في الصف الثامن، منتجات مزرعة خاله (المزرعة الحديثة للإنتاج العضوي)، التي تنتج جميع أنواع الخضراوات العضوية، لافتاً إلى أن المنتجات الزراعية المحلية تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين على شرائها.

وذكر أن المبادرة خصصت يومَي الجمعة في منطقة "بيزنس باي" والسبت في "نخلة جميرا" من كل أسبوع، في مكانين مختلفين بإمارة دبي، لتسويق المنتجات الزراعية المحلية، مضيفاً: "نطالب الجهات المعنية بتعميم المبادرة على مدن الدولة كافة، حتى يتسنى لشريحة كبيرة من المتسوقين التعرف إلى هذه المنتجات، وأكد أن الأسعار مناسبة للجميع، إذ لا تشهد اختلافاً عن أسعار المنتجات المستوردة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news