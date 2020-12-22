الامارات | 10 آلاف مستفيد من خدمة الحجز الذكي للمركبات في إمارة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مستفيد من خدمة الحجز الذكي للمركبات في إمارة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد نحو 10402 متعامل من خدمة الحجز الذكي للمركبات في عهدة مالكها بدلا من حجزها في ساحة الحجز وذلك بدأ من إنطلاق الخدمة من تطبيق الخدمة الذكية لحجز المركبات منذ مايو 2019م وتأتي الخدمة في إطار جهود شرطة أبوظبي المبذولة للارتقاء بخدمات المتعاملين إلي أفضل الممارسات.

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة ابوظبي السائقين للاستفادة من خدمة الحجز الذكي للمركبات عبر الموقع الالكتروني والتي تتيح لهم حجز مركباتهم في منازلهم او اختيار المكان المناسب لهم وتحت مسؤوليتهم في اي مكان في الدولة مما يسمح لهم من العناية بالمركبة وتشغليها لضمان سلامتها من اضرار التوقف الطويل، وكما يمكن استخدام المركبة في الحالات الطارئة بعد اخذ موافقة رسمية حيث تتم مراقبتها في مركز القيادة والتحكم عند تحركها لأي موقع.

وأكدت أن خدمة الحجز الذكي للمركبات متوفرة في جميع مراكز خدمة وإسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات بمدينة أبوظبي والمناطق الخارجية ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، مقابل مبلغ وقدره 15درهم عن كل يوم حجز، كما يمكن التقديم على الخدمة عن طريق الموقع الالكتروني لشرطة أبوظبي، وكذلك امكانية طلب الخدمة المميزة والتي يتم فيها زيارة الفني المختص الى موقع المتعامل والمراد ججز المركبة فيه مقابل رسوم اضافية للخدمة المميزة.

ويعتمد جهاز الحجز الذكي في عمله على تقنية متطورة مرتبطة الكترونياً مع غرفة المراقبة لإرسال إشارات عند مخالفة الحجز المنزلي للمركبات وضمان عدم تحرك المركبة المحجوزة خلال فترة الحجز في الأماكن المحددة.

وتشمل الخدمة الذكية جميع أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة والشاحنات والحافلات وكذلك غالبية المخالفات المرورية متاحة للاستفادة عبر خدمة الحجز الذكي للمركبات

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