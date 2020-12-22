فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" يفتتح أبوابه رسمياً

أعلنت إدارة فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" عن افتتاح أبواب الفندق رسمياً خلال حفل تدشين رسمي حضره خالد الرستماني والدكتورة أمينة الرستماني، ملّاك مجموعة عبد الواحد الرستماني، وجوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، وويليام كوستلي، نائب الرئيس لشؤون العمليات في هيلتون العالمية في دول الخليج وتركيا، إلى جانب أعضاء فريق عمل الفندق ونخبة من الضيوف.

هذا ويحتضن الفندق الممتد على 23 طابقاً 327 غرفةً وجناحاً بتصاميم فريدة تلبي احتياجات روّاد الأعمال والسيّاح، و131 شقة مفروشة ومثالية لتجارب الإقامة القصيرة والطويلة مع خيارات المعيشة المجهزة بالكامل، وتستعد الوجهة التي تندرج ضمن محفظة مشاريع مجموعة عبد الواحد الرستماني لاستقبال روّاد الأعمال وعشاق الترفيه الباحثين عن تجارب عصرية ومميزة في قلب منطقة دبي التاريخية، ويضم الفندق ست قاعات مخصصة للاجتماعات وصالة حفلات كبيرة، وردهة تنفيذية وثلاثة أحواض سباحة خارجية بما فيها مسبح الصغار، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل وغرف لعلاجات السبا، ويتميز الفندق بموقعه بجانب مركز برجمان للتسوق ومحطة المترو، كما يوفر إطلالات مميزة على أبرز معالم دبي مثل برج خليفة وبرواز دبي ومتحف المستقبل وعين دبي وبرج العرب.

يتزيّن الفندق ذو الخمس نجوم بجدارية هي الأولى من نوعها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتعتبر هذه الجدارية أول عمل فني من نوعه في الإمارات العربية المتحدة من وحي مفهوم "الأناقة الصناعية"، وهو يحمل توقيع استوديو جايلز ميلر الواقع مقره في لندن، وتمتد التحفة الفنية على ارتفاع 15 متراً في ردهة الاستقبال، وقد تم تصميمها من أكثر من 29 ألف قرصٍ عاكسٍ للضوء وموزعٍ على لوح مسطح من زوايا متنوعة، وقد عمل فريق مختص من الفنانين على تركيب جميع الأقراص على هيكل الدعم المصمم خصيصاً للجدارية خلال ثلاثة أسابيع.

وبمناسبة افتتاح الفندق قال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، بهذه المناسبة: "يسعدنا افتتاح فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" في مدينة دبي التي تشكل واحدةً من أبرز وجهات السياحة والأعمال الرائدة حول العالم. من المؤكد أن هذا الفندق الجديد سوف يشكل معلماً في قلب المدينة، وجسراً يربط بين المنطقة العصرية والتاريخية في دبي، ما يتيح للمسافرين تجربة إقامة مميزة. نشكر مجموعة عبد الواحد الرستماني لإبرام هذه الشراكة القيّمة، ونشيد بجهود فريق عمل الفندق الاستثنائية التي أثمرت عن تجسيد هوية علامة "دبل تري باي هيلتون" على أرض الواقع من خلال هذه الوجهة الجديدة والمذهلة".

وفي معرض تعليقه، قال سيريل جوني، المدير العام للفندق: "نهنئ فريق فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" الذي بذل قصارى جهده لضمان استقبال الضيوف بحفاوة مفعمة بالحب. نتطلع إلى تقديم تجربة إقامة ترتقي إلى أقصى درجات الخصوصية والراحة مع غرفنا وأجنحتنا الفسيحة ومرافقنا الرائدة، وتوفير فرصة فريدة لاستكشاف تاريخ المدينة الغني والتعرف على حاضرها ومستقبلها الواعد من خلال موقعنا المركزي الذي يوفر إطلالات ساحرة على أفق دبي".

يشكل فندق وشقق "دبل تري باي هيلتون دبي إم سكوير" محطةً جديدةً ومثاليةً لتناول الطعام خارج المنزل، حيث يحتضن ثلاثة مطاعم من بينها "لارتي إيتاليان" الذي يضمن راحة الزوار وسط أجوائه الملهمة، و"سبايس تري" المختص بتقديم أطباق هندية وعصرية من توقيع فريق طهاة ماهر وحائز على جوائز، وردهة "صن جلو" التي توفر من موقعها على سطح الفندق ملاذاً مريحاً بعيداً عن مشاغل الحياة مع إطلالتها البانورامية على أفق دبي والمناطق التاريخية.