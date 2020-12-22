ريبوك تطلق أول برنامج تدريبي لمدة ثلاثين يومًا إلى جانب عروض موسم الأعياد

- احتفالاً بموسم الأعياد في ديسمبر، أطلقت ريبوك، التي ترشحت مؤخرًا للفوز بلقب أفضل علامة تجارية للياقة البدنية في الشرق الأوسط ضمن جوائز FIT Awards 2020، حملة "Unleash Gifting". واعتبارًا من 15 ديسمبر 2020، تحتفل ريبوك باللياقة البدنية وبموسم الأعياد من خلال إطلاق برنامج للتمارين الرياضية على مدى 30 يومًا، بالإضافة إلى عروض الأعياد التي تسري في متاجر ريبوك حتى 30 يناير 2021.

تدعوكم ريبوك لتجديد طاقتكم في العام الجديد من خلال اتباع برنامج التمارين الرياضية الممتد لـ 30 يومًا، والذي تعرضه على حساب العلامة على إنستغرام. فبدءًا من 15 ديسمبر وصاعدًا، سيتم نشر التدريبات اليومية التي تتضمن حركات سريعة وسلسة يسهل على أي فرد دمجها في روتينه اليومي.

ومع اقتراب موسم الأعياد، تقدم العلامة التجارية دليلاً للهدايا إلى جانب برنامج التمارين المرتقب. وسواء كان ذلك عبارة عن هدية صغيرة تريدون وضعها في جراب الاحتفال أو هدية قيّمة لمكافأة أحبائكم، يمكنكم الاختيار من بين مجموعة واسعة من المنتجات التي لا تتجاوز أسعارها 50 درهمًا أو 100 درهم أو 200 درهم أو 300 درهم.

بدءًا من الأحذية، والملابس الرياضية، وصولاً إلى الأكسسوارات والملابس العصرية، سيتمكن عشاق ريبوك من ابتياع الهدية المثالية لهواة الرياضة. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق متاجر ريبوك في جميع أنحاء المنطقة تخفيضات لا تُفوّت هي عبارة عن خصم بنسبة 50% على الأسعار النهائية لكافة المنتجات في المتاجر.