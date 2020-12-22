الامارات | شرطة رأس الخيمة تنقذ عربياً تعرض لإعياء في رحلة جبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تنقذ عربياً تعرض لإعياء في رحلة جبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ طاقم البحث والإنقاذ في قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، شخصاً عربياً، في عقده الثالث، تعرض لحالة إجهاد وإعياء خلال رحلة جبلية بمنطقة دبا الفجيرة.

وأوضح رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، أنه ورد نداء استغاثة من المُصاب إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، في تمام الساعة الثانية ظهراً، يفيد بأنه يعاني إعياءً شديداً تعرض له أثناء رحلته الجبلية في «جبل غوب» بمنطقة دبا الفجيرة، وعلى الفور تمت الاستجابة للنداء، حيث تحرك طاقم البحث والإنقاذ، بمروحية شرطة رأس الخيمة، إلى موقع النداء، وتم مسح المنطقة الجبلية، والعثور على المصاب، وتقديم العون والمساعدة له، ونقله إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن طاقم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد لتلبية نداءات الاستغاثة التي ترد إليه من الجمهور من المواطنين أو المقيمين أو زوّار المنطقة طلباً للمساعدة، سواء كان ذلك في منطقة اختصاصه، أو ضمن المناطق الأخرى المجاورة، لأن الإنسان هو الغاية الأسمى بالنسبة لنا، وتطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، علينا تسخير جهودنا وتكريس إمكاناتنا كافة لإنقاذ كل من يستغيث بنا، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان، منوهاً بتجنب ارتياد المناطق الجبلية خلال فترات منتصف النهار نظراً لارتفاع درجات حرارة الشمس، التي تتسبب بدورها في إنهاك وإعياء مرتادي الجبال، بسبب شدة قربهم من أشعة الشمس وعليه يجب اختيار الأوقات المناسبة لذلك.

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