الامارات | 100 مركز لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مركز لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أنه يوجد في الدولة 100 مركز لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، تضم 5775 طالباً خلال العام الدراسي الماضي (2019/‏2020) بزيادة 23% على العام الدراسي الذي سبقه.

وأوضح المركز في تقرير حول مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن عدد الطلبة الإماراتيين في تلك المراكز بلغ 3514 طالباً بنسبة 60.9% من إجمالي الطلبة، كما أن أكثر من 50% من إجمالي الطلبة من ذوي الهمم في مراكز حكومية محلية.

وكشف المركز أن 47.1% من إجمالي الطلبة في تلك المراكز لديهم إعاقة ذهنية، و31.1% منهم لديهم توحّد و13.3% منهم لديهم إعاقات متعددة، وتنوّعت الإعاقات الأخرى بين إعاقة سمعية وجسدية وبصرية وتأخير في النمو والاضطراب في النمو العصبي.

وأوضح المركز أن المراكز موزعة على جميع إمارات الدولة بواقع 37 مركزاً في أبوظبي، و17 مركزاً في دبي، و18 مركزاً في الشارقة، وستة مراكز في كل من عجمان والفجيرة، وخمسة مراكز في رأس الخيمة ومركز واحد في أم القوين.

وبلغ عدد الذكور 3812 طالباً والإناث 1963 طالبة للعام الدراسي 2019/‏2020، مقابل 3101 طالب و1594 طالبة خلال العام الدراسي 2018/‏2019.

ونوه المركز بتراجع عدد الطلاب في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في المراكز الحكومية الاتحادية من 16.4% للعام الدراسي 2018 /‏2019 الى 13.8% للعام الدراسي 2019/‏2020، بينما زادت نسبتهم في المراكز الحكومية المحلية الى 50.6% مقابل 43.9% العام السابق، وتراجعت نسبتهم في المراكز شبه الحكومية المحلية من 17.6% في 2018/‏2019 الى 14.1% للعام الدراسي 2019/‏2020، وتراجعت نسبتهم بشكل طفيف في المراكز التابعة للقطاع الخاص من 22.1% للعام الدراسي 2018/‏2019 إلى 21.4% للعام الدراسي 2019/‏2020.

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