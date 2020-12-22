الامارات | «صحة أبوظبي»: تصنيف 44 منشأة صحية ضمن «مؤشر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي»: تصنيف 44 منشأة صحية ضمن «مؤشر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أن 44 منشأة صحية في الإمارة تمكنت من الحصول على تصنيف مؤشر من ماستين إلى خمس ماسات، بعد أن قامت بتقييمها ضمن المحاور التسعة لنظام تصنيف الماسات الجديد لمؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر»، مجسدةً بذلك التميز والريادة في تقديم خدمات صحية مبتكرة بمستويات جودة عالمية ترتقي بتجربة المرضى وتحقق أعلى مستويات رضاهم.

وأوضحت الدائرة أنه وفقاً لنتائج تصنيف المؤشر لعام 2019، سجلت منشأتان صحيتان أداءً متميزاً بحصولهما على خمس ماسات، فيما سجلت خمس منشآت أداءً استثنائياً بحصولها على أربع ماسات، و31 منشأة صحية سجلت أداءً ممتازاً بحصولها على ثلاث ماسات، وست منشآت سجلت أداءً جيداً جداً بحصولها على ماستين.

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