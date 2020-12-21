محمد بن راشد ومحمد بن زايد: توفير مقومات السعادة والاستقرار للمواطنين

سيف اليزيد - دبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، بعد ظهر أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين سموهما في القضايا والموضوعات الوطنية ذات الصلة بحياة المواطنين اليومية، وتوفير جميع مقومات العيش الكريم المستدام والسعادة والاستقرار الاجتماعي والمعيشي.

واستعرض سموهما خلال اللقاء عدداً من المسائل المتصلة بمكافحة وحصر الآثار السلبية لوباء «كورونا»، والإنجازات التي تحققت على طريق توفير اللقاحات الطبية الخاصة بالوباء للمواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية في مختلف أنحاء ومناطق الدولة من أجل حماية أفراد المجتمع وبث روح الطمأنينة والثقة التي تتبعها الجهات المختصة في الدولة، حفاظاً على صحة وسلامة مجتمعنا.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال الجولة في بحيرات المرموم

كما تطرق سموهما إلى مبادرة إطلاق السياحة الداخلية في دولة الإمارات عموماً، وتفعيل هذا القطاع الحيوي المهم من أجل جذب السياح من أنحاء العالم، وبث روح الأمل والتفاؤل في أوساط السياح ومجتمع الإمارات لمستقبل واعد، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية الضرورية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة لحماية السياح والقائمين على المرافق السياحية والترفيهية في الدولة من وباء «كورونا».

محمد بن راشد في حديث مع محمد بن زايد خلال اللقاء

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معلقاً على زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لسموه، بعد ظهر أمس، «إن محمد بن زايد أخ وقائد وصديق، يجمعنا الوطن والتفكير بغد أفضل وعام أعظم للإمارات في 2021».

محمد بن راشد في حديث مع محمد بن زايد بحضور حمدان بن محمد

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»:«زارني أخي محمد بن زايد اليوم «أمس» في المرموم.. زيارة أخ وقائد وصديق.. يجمعنا الوطن.. ويجمعنا التفكير بغد أفضل.. وتجمعنا رغبة أن يكون 2021 العام الأعظم في مسيرة الإمارات العربية المتحدة».

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال الجولة في بحيرات المرموم

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الجولات والحياة تحلو برفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال سموه في تغريدة أخرى: «جولة عند بحيرات المرموم في شتاء الإمارات الأجمل.. تحلو الجولات، وتحلو الحياة عندما تكون برفقة محمد بن زايد آل نهيان». وارفق مع تغريدته صوراً لسموهما خلال الجولة في بحيرات المرموم.

محمد بن راشد لدى استقباله محمد بن زايد بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد والحضور

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «ناقشت وأخي محمد بن راشد خلال لقائنا في دبي..عدداً من المواضيع التي تهم الوطن والمواطن، وفي مقدمتها حماية المجتمع تجاه التحديات الصحية، وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ربوع الوطن».

وكان مجلس الوزراء قد أطلق مبادرة إحياء قطاع السياحة الذي بدأ يتعافى يوماً بعد يوم بفضل الإجراءات الوقائية ذات المعايير العالمية العالية، وقدوم أفواج جديدة من السياح العرب والأجانب إلى بلادنا.

محمد بن زايد خلال اللقاء

الحضور

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين والمرافقين.