حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة

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دبي (وام)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم /‏37/‏ لسنة 2020، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة، برئاسة أحمد عبدالكريم جلفار. ووفقاً للقرار، يضم مجلس الإدارة في عضويته ممثلاً عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة، نائباً للرئيس، وممثلاً عن كل من: هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، ويتم تسميتهم من قبل مسؤولي الجهات التابعين لها مع مراعاة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، وألا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة مدير تنفيذي، إضافة إلى عضوية المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة. وتُعتبر صحيحة كافة الاجتماعات التي عقدها مجلس إدارة المؤسسة المشكّل بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم /‏59/‏ لسنة 2017، والقرارات التي أصدرها خلال الفترة الممتدة من تاريخ 19 أكتوبر 2020 وحتى تاريخ العمل بهذا القرار الذي يُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.