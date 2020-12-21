تقارب كوكبي نادر بين «المشتري» و«زحل»

سيف اليزيد - خلفان النقبي (أبوظبي)

شهد العالم أمس، الاثنين 21 ديسمبر 2020 اقتراب كوكبي زحل والمشتري النيران من بعضهما بعضاً تدريجياً في السماء الظاهرية من الأرض حتى يفصل بينهما عُشر درجة، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ أكثر من 378 عاماً عندما كان غاليليو الذي توفي عام 1642 على قيد الحياة.

وقال إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: في 21 ديسمبر 2020، اقترب كوكبا المشتري وزحل في حدود عُشر درجة «1/‏‏‏‏10 درجة» من بعضهما بعضاً، وكانا في برج الدلو فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس، إذا لم تكن رؤيتك ممتازة، فسيبدو الكوكبان كجرم سماوي واحد تلك الليلة في مشهد يمكن لأهل الأرض رصده بالعين المجردة بكل سهولة.

وأوضح الجروان أن التقارب بين الأجرام السماوية أو الاقترانات الكوكبية ترجع في الحقيقة لهذه الكواكب في دورتها حول الشمس بالنسبة للراصد من الأرض، فمقدار ما يقطعه الكوكب من حيز من السماء يعادل 30 درجة «أو برج اصطلاحي في الكرة السماوية» يختلف من كوكب لآخر، فكوكب المريخ يمكث في كل برج قرابة 10 أشهر، والمشتري يمكث في كل برج قرابة سنة واحدة، وزحل يمكث في كل برج قرابة 30 شهراً، وأورانوس قرابة 15 سنة، ونيبتون قرابة 18 سنة أما بلوتو، فيمكث قرابة 20 سنة، وهو في برج العقرب منذ عام 2005 إلى عام 2025.