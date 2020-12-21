«الإرث العلمي» ينطلق افتراضياًً أبريل المقبل في الشارقة

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تعقد مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين في الجامعة أعمال المؤتمر الدولي الرابع في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، تحت عنوان: «الإرث العلمي وتأثيراته المعاصرة»، وذلك خلال الفترة من 4 - 6 أبريل القادم.

تنظم المؤسسة المؤتمر افتراضياً بالتعاون مع كل من جامعة كولون بألمانيا، وجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم، وعدد من مديري الجامعات والمراكز البحثية والمكتبات والمتاحف الدولية.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة رئيس المؤتمر حرص مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين على عقد هذا المؤتمر بشكل دوري، والذي يهدف إلى تقديم رؤية واضحة وطموحة لمستقبل الدراسات المتعلقة بتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين والاستفادة منه في تطوير برامج المؤسسة، وعرض التجارب الدولية الرائدة في خدمة التراث العلمي العربي والإسلامي، والعمل على ترسيخ وضع المؤسسة كمقصد لاستقطاب الدارسين والمهتمين بتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين من مختلف أرجاء العالم، والتعريف بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش، من خلال محاور التراث العلمي الذي يمثل قاسماً مشتركاً لتاريخ البشرية. من جهته، قال الدكتور حسين محمد المهدي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: إنه تم فتح باب تقديم البحوث والمشاركات من قبل الباحثين والعلماء منذ بداية الشهر الجاري، وسيستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل، حيث ستقوم اللجنة العلمية بمراجعة هذه البحوث وتقييمها.