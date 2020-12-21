منى المري: اجتزنا تحديات 2020 بحكمة قيادتنا الرشيدة

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

خلال اجتماعه الرابع والأخير لعام 2020 برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة ملامح خطة عمل المؤسسة للربع الأول لعام 2021، والتي تتضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات والبرامج الرامية لصقل وإعداد المرأة الإماراتية والاستفادة من طاقاتها، إسهاماً في تعزيز دورها كشريك فاعل وكادر مهم في عملية التنمية، وتحقيق الإنجازات الوطنية على الصعد كافة.

وأشارت منى المري خلال الاجتماع إلى توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بإطلاق برامج ومبادرات نوعية للمؤسسة بالتزامن مع خمسينية الإمارات، مؤكدة حرص سموها على مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في صياغة مستقبل دولة الإمارات. كما أشادت بجهود عضوات مجلس الإدارة خلال العام.

حضر الاجتماع هالة يوسف بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من: هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة دولة الإمارات، وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في «دبي القابضة»، وفهيمة عبدالرزاق البستكي نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وجهاد عبدالرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية بغرفة دبي، والجود أحمد لوتاه، مصممة ورائدة أعمال.

عام استثنائي

ثمنت المري برامج ومبادرات المؤسسة خلال العام 2020، مشيرة إلى أنه كان عاماً استثنائياً ومختلفاً بكل المقاييس بالنظر للظروف التي مرت بالجميع خلال هذا العام جراء جائحة كوفيد- 19، والذي كان حافلاً بالكثير من التحديات على المستويين العام والخاص، وعلى الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكدةً أن دولة الإمارات اجتازته بفضل الله تعالى أولاً، وبحكمة وبصيرة القيادة الرشيدة.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن العام المقبل سيشهد جهوداً أكبر ومشاريع وبرامج ومبادرات نوعية تترجم رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على إبراز مكانة المرأة الإماراتية ومشاركتها الفعالة في صياغة مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات، والتأكيد على مواصلة مؤسسة دبي للمرأة للقيام بدورها الريادي في صقل وإعداد المرأة الإماراتية للاضطلاع بدورها القيادي.

الربع الأول 2021

اطلع مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة خلال الاجتماع على ملامح مشاريع المؤسسة للربع الأول للعام 2021، والتي تتضمن العديد من البرامج والمشاريع الهادفة لتعزيز دور المرأة الإماراتية، وإبراز جهودها في التنمية الوطنية، بالإضافة لتوسيع ومواصلة تنظيم بعد المشاريع الحالية كحوارات دبي الافتراضية للمرأة، ومبادرة مختبر تشريعات المرأة، وغيرها من البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع البرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الأخير من عام 2020 كبرنامج الإرشاد المهني الافتراضي الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة وسفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي بمشاركة عدد من سفراء وممثلي سفارات دول الشمال الأوروبي و33 موظفة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي في الدولة، بهدف الارتقاء بقدرات المرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل من خلال برامج مبتكرة تراعي أفضل المعايير، وممارسات العمل، ما يسهم في تعزيز مساهمتها شريكاً رئيساً في التنمية بالقطاعات كافة.