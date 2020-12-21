- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 1106 عقود زواج بين مواطنين في دبي خلال 11 شهراً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت بيانات، نشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد عقود الزواج المسجّلة في الإمارة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري للإماراتي المتزوج بإماراتية، بلغ 1106 عقود، مقابل 863 عقد زواج في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت أكثر من 28%.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبي، وحصلت عليها «الإمارات اليوم»، استحوذت عقود الزواج للإماراتي المتزوج بإماراتية على نحو 26.2% من إجمالي العقود المسجلة في الإمارة، البالغ عددها 4221 عقداً، خلال الفترة الممتدة بين شهرَي يناير ونوفمبر الماضيين.
أمّا بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية، (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 660 عقداً (15.6% من إجمالي العقود)، مقابل 644 عقداً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغ نحو 2.5%.
وبخصوص عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية)، فقد بلغت 2455 عقداً، شكلت نحو 58.2% من إجمالي العقود المسجّلة خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، مقابل 2648 عقداً في الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت نحو 7%.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 1106 عقود زواج بين مواطنين في دبي خلال 11 شهراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.