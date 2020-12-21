محمد بن زايد: ناقشت وأخي محمد بن راشد مواضيع تهم الوطن والمواطن

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سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنه ناقش مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مواضيع تهم الوطن والمواطن.
وكتب سموه، على حسابه على تويتر "ناقشت وأخي محمد بن راشد خلال لقائنا في دبي..عدداً من المواضيع التي تهم الوطن والمواطن".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنه "في مقدمتها حماية المجتمع تجاه التحديات الصحية وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ربوع الوطن".
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