الامارات | «الإمارات اليوم» تبث مباشرة عبر موقعها الإلكتروني ظاهرة «الاقتران العظيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تبث مباشرة عبر موقعها الإلكتروني ظاهرة «الاقتران العظيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث «الإمارات اليوم» الظاهرة الفلكية النادرة التي يشهدها العالم، مساء اليوم، وهي تحدث لأول مرة منذ 400 سنة، ويسميها البعض «الاقتران العظيم»، لحدوث اقتراب ظاهري في السماء بين كوكب المشتري وكوكب زحل، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة.

وقال مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، المهندس محمد شوكت عودة إن كوكب المشتري يحتاج إلى 12 سنة ليدور دورة واحدة حول الشمس، في حين أن كوكب زحل يحتاج إلى 30 سنة، وهذا يعني أن كلا الكوكبين بالنسبة لنا يقتربان من بعضهما بعضاً مرة كل 20 سنة، وعادة تكون المسافة بينهما ما بين الدرجة إلى الدرجتين، أما ما يميز الاقتران هذا العام هو أن المسافة بينهما ستبلغ ست دقائق قوسية فقط، أي ما يساوي عُشر الدرجة الواحدة، وهو أقل بقليل من ربع قطر القمر ظاهرياً، وهي مسافة تعتبر صغيرة جداً.

في ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 400 سنة.. العالم يشهد الليلة "الاقتران العظيم"

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