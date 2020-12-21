الامارات | رأس الخيمة: إنقاذ عربي تعرض للإعياء خلال رحلة جبلية

شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة: إنقاذ عربي تعرض للإعياء خلال رحلة جبلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ طاقم البحث والإنقاذ في قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، شخص عربي، في عقده الثالث، تعرض لحالة اجهاد وإعياء خلال رحلة جبلية بمنطقة دبا الفجيرة.

وتفصيلاً، أوضح العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أنه ورد نداء إستغاثة من المُصاب إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، في تمام الساعة الثانية ظهراً، يفيد بأنه يعاني من إجهاد وإعياء شديد تعرض له أثناء رحلته الجبلية في "جبل غوب" بمنطقة دبا الفجيرة، وعلى الفور تمت الاستجابة للنداء، حيث تحرك طاقم البحث والإنقاذ، عبر مروحية شرطة رأس الخيمة، إلى موقع النداء، وتم مسح المنطقة الجبلية، والعثور على المصاب، وتقديم العون والمساعدة له، ونقله إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم.

وأكد العقيد طيّار سعيد اليمّاحي، أن طاقم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد لتلبية نداءات الاستغاثة التي ترد إليه من الجمهور من المواطنين أو المقيمين أو زوّار المنطقة طلباً للمساعدة، سواء كان ذلك في منطقة اختصاصه، أو ضمن المناطق الأخرى المجاورة، لأن الإنسان هو الغاية الأسمى بالنسبة لنا، وتطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، علينا تسخير جهودنا وتكريس كافة إمكانياتنا لانقاذ كل من يستغيث بنا، حفاظاً على سلامة الأرواح، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان، منوهاً الجمهور بتجنب ارتياد المناطق الجبلية خلال فترات منتصف النهار نظراً لارتفاع درجات حرارة الشمس، التي تتسبب بدورها في انهاك واعياء مرتادي الجبال، بسبب شدة قربهم من أشعة الشمسن وعليه يجب اختيار الأوقات المناسبة لذلك.

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