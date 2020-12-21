الامارات | "محمد بن راشد للإسكان" تطلق أسعاراً مخفضة لمساكن النماذج الموحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد بن راشد للإسكان" تطلق أسعاراً مخفضة لمساكن النماذج الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس فيصل البلوكي، أمس، بأن المؤسسة أطلقت أسعاراً مخفضة لمبادرة مساكن النماذج الموحدة، وذلك ابتداءً من 15 ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أن المبادرة شملت خمسة نماذج متوفرة حالياً لاستقبال الطلبات على أن يتم إطلاق تسعة نماذج جديدة بأسعار مخفضة خلال الربع الأول من العام 2021.

وأوضح مدير إدارة الإشراف الهندسي بالمؤسسة، بأنه تم تخفيض أسعار النماذج الموحدة بنسبة تقارب 10% نظراً لانخفاض أسعار البناء خلال هذا العام، فقد بادرت المؤسسة بمفاوضة المقاولين والاتفاق على أسعار جديدة مخفضة وبالتالي أصبحت أسعار النماذج تبدأ من 895 ألف درهم للنموذج رقم 1 بدلا من 990 ألف درهم وأصبح النموذج رقم 5 ابتداء من 1,520,000 درهم بدلاً من 1,710,000 درهم.

أما بالنسبة للنماذج الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من العام 2021 فهي تشمل تصاميم واحجام جديدة للتتناسب مع رغبات المواطنين وبأسعار تبدأ من 775,000 درهم لأصغر نموذج و 1,670,000 درهم لأكبر نموذج ويمكن الدخول على موقع المؤسسة للإطلاع على النماذج التي تم إطلاقها حاليا والنماذج الجديدة التي سيتم إطلاقها في القريب العاجل.

ولفت البلوكي إلى أن هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهي مستردة للمالك، وتشمل كذلك 50 ألف درهم، كمبلغ احتياطي، يتم إرجاعه للمالك في حال عدم استخدامه لأي ظروف طارئة في المشروع الخاص به، مشيراً إلى أنه بناءً على التحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجه معظم الملاك في بناء مساكنهم، ولتحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات الإسكانية التي يحصلون عليها، أطلقت المؤسسة هذه المبادرة، التي تتلخص في توفير المؤسسة نماذج ثابتة للمساكن، بأسعار تنافسية، وبأحجام متباينة، تتناسب مع احتياجات الأسر المختلفة، سواء من ناحية عدد أفرادها، أو من ناحية مقدرتها المالية.

وبيّن أنه يُشترط أن يكون لدى مقدم الطلب، موافقة على مساعدة إسكانية من المؤسسة لبناء مسكن، سواء كانت قرض بناء أو منحة مالية، بالإضافة إلى أرض في مدينة دبي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق خدمة «مساكن النماذج الموحدة»، في نهاية عام 2017 لفئة المنح، فيما تم إطلاقها لفئة القروض نهاية 2018.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين الحصول على هذه الخدمة، بزيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والتقدم بطلبه وفق الإجراءات المتوفرة، لافتاً إلى أن هذه المجهودات، تأتي ترجمة لحرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين.

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