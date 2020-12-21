رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

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أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب سموه، خلال البرقية، عن خالص تعازيه ومواساته في الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت، وإلى أسرة وأنجال الفقيد.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وولي عهده.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وآل الصباح الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه ومواساته في الفقيد، داعياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت، وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح. وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت، وإلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت.

إلى ذلك، نعى الديوان الأميري الكويتي أمس الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاماً.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري، أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سيوارى الثرى صباح اليوم الاثنين.