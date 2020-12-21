حاكم عجمان يصدر قراراً بتعيين أمين عام لـ«الأعمال الخيرية»

سيف اليزيد - الإثنين 21 ديسمبر 01:24 الإمارات ع+ ع- عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قراراً أميرياً بتعيين خالد عبد الوهاب الخاجة أميناً عاماً لهيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان.

ويأتي القرار رقم 14 لسنة 2020 بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2020 بشأن هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وعلى القرار الأميري رقم 17 لسنة 2017 بشأن تعيين المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية في عجمان.

ونص القرار على تعيين خالد عبد الوهاب الخاجة أميناً عاماً لهيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

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