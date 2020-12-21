الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء «بنك الإمارات للطعام»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء «بنك الإمارات للطعام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (36) لسنة 2020، بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، والأعضاء: نائب أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، والمدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، والمدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى ممثل عن كل من: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، وتتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها، كما تضم عضوية المجلس المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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