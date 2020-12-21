الامارات | موظفو «دفاع مدني عجمان» يتلقون الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو «دفاع مدني عجمان» يتلقون الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقّى موظفو الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد-19» غير النشط والمعتمد لدى الجهات الرسمية في الدولة، ضمن إجراءات احترازية بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

وقال مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم، إن تلقي لقاح «كوفيد-19» بالنسبة للموظفين خطوة ضرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة زملائهم وذويهم والمجتمع المحيط بهم، مشيراً إلى أن تقديم الدعم الصحي لهم يحقق هدف الانتصار على هذا الفيروس.

وأكد أن الدولة بتوجيهات ودعم القيادة أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على مكافحة تداعيات الجائحة بكفاءة عالية وفاعلية وفقاً للمعايير العلمية، ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات.

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